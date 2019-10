Alkpote et Bilal Hassani dévoilent "Monarchie Absolue"

Le feat entre Alkpote et Bilal Hassani n'est plus tenu secret. Il s'appelle "Monarchie Absolue".

La collaboration la plus improbable vient de sortir. Alkapote et Bilal Hassani dévoilent leur nouveau titre : "Monarchie Absolue".

On vous l’avait dit. Quelque chose se tramait entre Alkapote et celui qui a représenté la France à l’Eurovision 2019, Bilal Hassani. Et ce quelque chose c’est tout simplement un titre plus qu'étonnant. Un mariage entre les punchlines du rappeur et les envolées lyriques du jeune chanteur. Les deux artistes endossent le rôle d’inspecteurs. On les voit dans leur quotidien : en salle d’interrogatoire, au bureau, en voiture, en pleine enquête…Très original. On valide. A vous de juger :