Dadju annonce la sortie de son album !

Plus qu'un mois à attendre avant le nouvel album de Dadju...

Le deuxième album de Dadju sortira le 15 novembre et sera intitulé "Poison", encore une bonne nouvelle pour la fin de l'année 2019. Le prince Dadj' parle de ce deuxième projet depuis un moment, d'ailleurs il annonçait son retour sur la scène du Stade de France lors du Fuego Tour de Gims fin septembre, et on vous l'avait dit en exclu ! Le premier extrait de cet album, "Compliqué", a été révélé le 27 juin pour faire patienter ses fans.

L'interprète de "Jaloux" annonce sur son compte Instagram : "Mon 2ème album sortira le 15 Novembre. La précommande sera disponible à 00h en même temps que le titre "Ma Vie". Soyez attentif jusqu’à la sortie, vous comprendrez tout à la fin. On y retourne..." Un message avec un sous-entendu qui ne fait qu'augmenter notre interrogation quant à ce qu'il nous a préparé.

Heureusement, afin de combler l'attente, le second extrait de "Poison" intitulé "Ma vie" sortira sur les plateformes de streaming dès ce soir à minuit. De plus, l'album sera disponible en précommande.

Ce second album studio sortira presque deux ans après "Gentleman 2.0" et incluait les succès "Bob Marley" et Django" en featuring avec son pote Franglish. Certifié disque de diamant en une année et classé premier des ventes à sa sortie, Dadju s'est imposé en solo après une carrière en duo avec Abou Tall, ils formaient ensemble le groupe Shin Sekai.

D'autre part, Dadju sera également de la partie sur le prochain album de Soolking qui a publié une vidéo d'eux deux légendée : "L'album sera bientôt bouclé et feat le prince @dadju, c'est fait".

Vivement toutes ces nouveautés !