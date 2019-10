Lil Tecca défonce le record de Post Malone !

Avec près de 100,000,000 millions de streams rien que sur Soundcloud

Lil Tecca n’en finit plus de battre tous les records ! Avec son titre "Ransom", il à déjà fait danser toute la planète rap, et c’est ce titre en particulier qui est au sujet du jour !

C’est la plateforme Soundcloud qui l’annonçait, le rappeur de 17 ans vient de battre un record vieux de 2 ans maintenant : celui du titre numéro 1 aux charts le plus long de l’histoire de la plateforme avec plus de 86 jours, soit presque trois mois sans qu’aucun autre artiste ne le dépasse.

Un record qui brise et de loin celui qui était détenu par 21 Savage et Post Malone pour le single "Rockstar", qui était resté à la première place pendant 77 jours.

A l’heure actuelle, "Ransom" à dépasser les 95 millions d’écoutes uniquement sur la plateforme de streaming gratuite, et largement les 500,000,000 écoutes toutes plateformes confondues, ce qui en fait naturellement l’un des artistes de l’année alors que le jeune rappeur New-Yorkais n’a pas encore atteint la majorité.

Lui qui avait rejoint la plateforme en 2017 s’est d’ailleurs vu remettre un prix de la part de l’équipe, celui de "Chart Topper". A l’événement, les dirigeants de la plateforme au nuage en ont profité pour lui remettre une paire de Nike AF1 customisée aux couleurs orange, rappelant la couleur de Soundcloud, mais aussi avec le logo de la plateforme.

Pour rappel, "Ransom" est issu de la première mixtape du jeune américain « We love you Tecca ». Une carte de visite plus qu’utile pour lui, car à seulement 17 ans, Lil Tecca peut déjà être considéré comme un des futurs très grand du game. Reste à lui de confirmer dans les années à venir…