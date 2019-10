T.I. balance son classement des meilleurs rappeurs !

Entouré de professionnels, le producteur, rappeur a établi son propre classement...

Etre le boss du rap game américain c'est important, surtout aux US ! Du coup, les artistes aiment savoir qui est le meilleur d'entre eux pour encore mieux performer. Et mardi dernier (mardi 8 octobre 2019) le Trap Museum d'Atlanta fondé par le rappeur et producteur T.I. a également établi son propre bilan...

T.I. est l'un des plus grands producteurs musicaux des Etats-Unis. En France, on l'a surtout connu pour ses gros classiques rap tels que "Whatever You Like", "Go Get It" ou encore "Live Your Life" en featuring avec Rihanna. Mais aux US, c'est une référence de qualité en matière de rap et c'est la raison pour laquelle il peut s'octroyer le droit de créer son propre Top 50 des meilleurs artistes rap. Bien sûr, le rappeur et producteur T.I. n'a pas fait ça tout seul ! Il s'est entouré de Big Bank Black, Ace Boogie ou encore Bryce Harris pour faire deux épisodes de ses podcasts nommés ExpediTLously.

Dans cette vidéo ils débattent sur les qualités de plusieurs rappeurs américains. Ils tentent des critiques constructifs sur : les paroles, l'appréciation du public et les ventes de disque, et la carrière de l'artiste. Dans ces différentes vidéos vous pouvez constater une réelle maitrise du sujet de la part du rappeur T.I. mais aussi de ses potes qu'il a invité dans son PodcastOne.

Voici le classement complet de ce professionnel du rap :

Bien évidemment c'est Tupac le numéro "uno". Dans le Top 5, on retrouve vraiment des artistes classiques qui ont fait la réputation du rap américain : des rappeurs comme Jay-Z, Snoop Dogg ou encore Kanye West en cinquième position. D'accord ou pas, T.I. a une certaine légitimité, à vous d'en juger. Pour rappel, le producteur américain est coach dans le nouveau télé crochet hip-hop signé Netflix. Il est en compagnie de la nouvelle reine du rap US, Cardi B et Chance The Rapper.