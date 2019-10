Lil Peep : sa mère poursuit son management pour sa mort !

La mère de Lil Peep, Liza Womack, aurait intenté une action en justice contre First Access Entertainment et les personnes associées à la société. Selon TMZ, Womack a affirmé lors de la tournée The Peep Show Tour de son fils que la direction avait "normalisé" et "même encouragé" l'utilisation de substances illicite en 2017. Elle a ajouté que lors d’un arrêt à Londres, le regretté rappeur avait reçu une bouteille de pilules de la part de l’un des dirigeants de la société et que la consommation de drogue s’était poursuivie tout au long de la tournée Come Over When You Are Sober Tour.

Les médecins affirment que Peep a été régulièrement approvisionné en Xanax, en Kétamine et en une multitude d'autres substances sur durant ses tournées.

Lors d'une autre visite à Los Angeles, Womack a affirmé qu'il était "à peine capable de communiquer, encore moins de monter sur scène, à cause de sa consommation de drogue" et malgré le fait qu'il soit dans un état comateux, ses managers l’ont autorisé à se produire devant ses fans.