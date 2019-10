Gambi "Popopop" le Top Spotify Mondial !

Après le carton de "La Guenav" , sorti en mai dernier, Gambi nous a fait "danser la salsa" tout l’été avec le morceau "Hé oh" . Cette fois-ci le rappeur frappe fort en ce mois d’octobre avec le banger "Popopop" qui se retrouve dès sa sortie dans le classement Spotify Mondial.

Ce titre composé par Ghostkiller Track met tout le monde d’accord, un cockatil explosif entre punchlines énervées et sonorités pop qui propulse l’artiste à la 123ème place des titres les plus écoutés au monde sur la plateforme de streaming avec presque 900 000 écoutes le jour de sa sortie, vendredi dernier.

De plus, le clip cumule déjà plus de 4,5 millions de vues sur Youtube, "Popopop" va nous enjailler cet automne. Le jeune prodige de REC 118, vit une ascension extraordinaire, et ça, il le doit à son originalité.