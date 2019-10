6ix9ine : le chef des Nine Trey Gangsta Bloods demande la clémence du juge !

Le parrain présumé des Nine Trey Gangsta Bloods, Jamel "Mel Murda" Jones, demande au juge de faire preuve de beaucoup de retenue lorsqu'il sera condamné plus tard ce mois-ci.

En avril 2019, Mel Murda a plaidé coupable à une accusation de racket et à une participation à un complot de distribution de stupéfiants pour la vente d'un kilogramme de fentanyl.

Il fait partie d'une douzaine d'hommes accusés d'avoir provoqué une vague de violence autour de la ville de New York dans le cadre de l’affaire impliquant Tekashi 6ix9ine et les Nine Trey Gangsta Bloods.