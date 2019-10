Damian Lillard et Shaquille O'Neal : quand les basketteurs-rappeurs se clashent !

Ça clashe entre Damian Lillard et Shaquille O’Neal. La guerre des mots fait rage.

Entre rap et basket il n'y a qu'un pas. C'est ce que prouvent Damian Lillard et Shaquille O'Neal. Ils se clashent via des freestyles interposés. C’est la saga NBA du moment.

Damian Lillard et Shaquille O’Neal, deux joueurs ultras connus dans le monde du basket. Mais pas que. Ces deux sportifs sont aussi rappeurs. Et pas qu’à leurs heures perdues. Ils pèsent pas mal dans le game.

D’un côté on a Damian Lillard alias Dame D.O.L.L.A. Du haut de ses 29 ans et de son mètre 90, il excelle dans la musique en plus des terrains. Premier single ? "Soldier in the Game", sortie en juillet 2015. Premier album ? "The Letter O" livré le 21 octobre 2016. C’est pas fini, car un an plus tard, il dévoile son deuxième opus : "Confirmed". Un carton !

Pour ceux qui ont loupé cette pépite, regardez son dernier clip : "Dre Grant".