Kanye West défend son soutien à Trump !

Kanye West défend une fois de plus son propre soutien envers le président Trump . Au cours de son fameux Sunday Service du samedi 5 octobre à Salt Lake City, dans l'Utah, Yeezy a parlé à la foule de la stigmatisation d'être un républicain noir et des critiques injustes qu'il a reçues pour avoir soutenu le président des États-Unis .

"Les gens tentent de me traiter de vendu parce que j'ai choisi mon droit. Et nous avons le droit, non? Nous avons le droit d'exprimer nos opinions, non? Tu es noir, alors tu ne peux pas aimer Trump. Je n'ai jamais fait une décision basée sur ma couleur. C’est une forme d’esclavage, un esclavage mental".