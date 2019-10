6ix9ine demande que sa peine soit réduite !

Maintenant que 6ix9ine a aidé le gouvernement fédéral en fournissant un témoignage qui a permis la condamnation de ses anciens associés Anthony "Harv" Ellison et Aljermiah "Nuke" Mack , il demande la réduction de sa peine.

6ix9ine risquait plus de 47 ans d'emprisonnement s'il était reconnu coupable de racket et d'autres chefs d’accusation. Sa décision de coopérer avec le gouvernement pourrait sensiblement réduire cette peine.

Selon certaines informations, le rappeur pourrait être libéré dès le début de l'année prochaine. Quand il sera libéré, Tekashi refuserait le programme de protection des témoins et tenterait de reprendre sa carrière musicale. Il pense également qu'il sera plus populaire que jamais lorsqu'il sortira.

En partie à cause du témoignage de 6ix9ine, Anthony "Harv" Ellison a été reconnu coupable d'avoir enlevé le rappeur le 22 juillet 2018, mais aussi, Ellison et Aljermiah "Nuke" Mack ont été inculpé pour complot et racket. Mack a également été reconnu coupable de conspiration pour la distribution de stupéfiants.