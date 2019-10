A$ap Rocky : le nom de son nouvel album dévoilé ?

Le rappeur A$ap Rocky a subtilement révélé l'arrivée de son quatrième album.

De retour à la maison depuis son passage par la case prison en Suède cet été peu après son concert au Zénith de Paris, le rappeur de Harlem semble enfin prêt à dévoiler un nouveau projet.

C'est grâce au merch lancé sur le site anglais Selfriges qu'on a trouvé le nom de son nouvel album. En effet, le membre du collectif hip hop A$ap Mob commercialise pour l'enseigne un nouveau merch qui porte l'inscription "All Smiles". Dans la description de la collection, on peut lire : "Ce n'est pas par hasard si ce tee-shirt s'appelle "All Smiles" : c'est le nom d'un album du rappeur, auteur-compositeur, chanteur primé, A$ap Rocky. C'est aussi le fondateur de AWGE, le fabricant du tee-shirt en coton. Il est imprimé avec le visuel de l'album sur la poitrine, et l'inscription “45 RPM” sur chaque manche. Il se porte avec un bas de survêtement et des baskets brillantes."

Toute la collection comprend des tee-shirts, des sweat-shirts et des shorts et est disponible sur le site de Selfriges.

Façon plutôt subtile mais claire d'annoncer l'arrivée du nouvel album d'A$ap. D'ailleurs, son dernier album en solo qui s'intitule "Testing" date déjà de 2018. Le rappeur était déjà revenu dans le game à la fin du mois d'août avec le morceau et clip de "Babushka Boi".

Pour le moment, aucune date n'est fixée pour une sortie de "All Smiles". Est-ce qu'A$ap le sortira avant la fin de l'année 2019 ? Va-t-il ? Drake, Rihanna, et The Weeknd pour les albums les plus attendus de cette fin d'année ?

Elena