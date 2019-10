Labrinth a produit la BO de "Euphoria", la série produite par Drake

Generations a pu interviewer l'artiste anglais Labrinth.

Si vous n’avez pas encore eu l'occasion de regarder la série "Euphoria" coproduite par Drake avec Zendaya en actrice principale, c'est le moment de vous y mettre! Cette série relate la vie d'adolescents de nos jours, entre insécurités, amour et trahison la vie de ces jeunes ados est riche en rebondissement. Generations a eu la chance de s’entretenir avec le chanteur anglais Labrinth qui a fait la BO du show HBO qui fait sensation outre-Atlantique et qui vient de sortir sur toutes les plateformes.

Avez-vous vu la série avant de réaliser la BO ?

Non, j'ai discuté avec le réalisateur et j’ai tout de suite compris l'univers d' "Euphoria". Cela m'a suffit pour réaliser la musique qui irait avec les images.

Le producteur exécutif de cette série HBO est Drake. Avez-vous eu une quelconque connexion professionnelle avec le rappeur de Toronto avant de travailler sur la série?

Non, il n'y a aucun lien direct entre nous, on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble auparavant.

Comment avez-vous fait pour faire vivre les sentiments des personnages ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ?

On est tous passé par cette phase de l'adolescence avec ses questionnements et l'insécurité qui va avec. Moi aussi, je l'ai vécu donc j'ai réussi à bien comprendre les personnages et retranscrire à ma façon leurs sentiments.

Vous êtes devenu une superstar à seulement 21 ans. Mais durant votre adolescence avez-vous vécu certains problèmes ?

Oui, comme tout les ados, j'ai vécu des périodes plus sombres que d’autres. Lorsqu'on est jeune, on se pose énormément de questions. J’ai traversé tous les statuts : j'ai été l'ado super cool de l'école, j'ai aussi été le geek, j'ai vraiment vécu toutes les phases de l'adolescence.

Cette série reflète totalement le quotidien de milliers d'adolescents à travers le monde. De quel personnage vous sentez-vous le plus proche ?

Je dirai probablement Rue (personnage principal joué par Zendaya), elle m'a marqué dans l'épisode 2. Son anxiété m'a rappelé moi-même à une époque, pas nécessairement avec les drogues mais plutôt avec la pression qu'on peut subir à une certaine période de la vie.

Le terme "euphorie" est une constante quête de bien-être. Est-ce que la vie d'artiste décrit bien ce phénomène ?

Oui, car on est sans cesse en quête de perfection donc on ressent très souvent de l'anxiété. C'est un sentiment très présent dans ce milieu.

Peinda B

"Euphoria" : intégrale de la saison 1 disponible sur OCS à la demande.