Cardi B : son nouvel album s’intitulera "Tiger Woods" !

La rappeuse du Bronx a dit à ses 51,2 millions d'abonnés Instagram qu'elle se sent reliée aux épreuves et tribulations vécues par le célèbre joueur de golf tout au long de sa carrière.

"Je pense que je vais nommer mon album Tiger Woods. Je pense que je vais l'appeler Tiger Woods parce que, rappelez-vous quand tout le monde disait de la merde sur Tiger Woods, comme 'Oh blah blah, blah blah ci, blah blah ça,' et puis il est venu et a gagné cette veste verte ? C'est comme ça que je vais nommer mon album".

La veste verte est portée seulement par les vainqueurs et les plus grands joueurs de golf de l’histoire l’ont portée.

L’artiste de Atlantic Records, qui se prépare à prendre la route pour une tournée à venir, a teasé le projet à ses fans en dévoilant des singles comme "Press" et en participant aux morceaux de ses confrères tels qu'avec Fat Joe et Dre dans "Yes", ou encore, avec French Montana et Post Malone sur le titre "Writing's on the Wall".