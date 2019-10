Gradur annonce son grand retour

Rendez-vous vendredi pour les Sheguey !

L'homme au bob est de retour ce vendredi avec un nouveau morceau.

Toujours en prévision de son nouvel album, très attendu par ses fans, Gradur a dévoilé un extrait du titre qui doit faire surface cette semaine sur son compte Twitter.

Après être arrivé dans rapgame avec les mixtapes "ShegueyVara" et "ShegueyVara 2", à celles-ci s'ajoutent les albums "L'homme au bob" et "Where is l'album de Gradur".

Le rappeur originaire de Roubaix avait déjà commencé à teaser son retour dans le rap game en juin 2019 avec la sortie du morceau "Voyou". Et il était temps ! Depuis 2016, date à laquelle il sortait son dernier album studio, ses fans attaiendait impatiemment qu'il revienne. On avait presque fini par croire que le "je vais prendre mes sous dans le rap et ils me reverront jamais" était vrai. Depuis qu'il a drop le morceau "Voyou", Gradidur est apparu sur le projet "Game Over 2" avec le son "Boss de la Trap", preuve ultime qu'il est bien revenu dans le game.

Très joueur sur les réseaux sociaux, c'est là qu'il a décidé de lâcher un extrait vidéo de ce qui nous attend vendredi tranquillement assis dans sa voiture. Sur une production douce il balance : "Personne va nous mettre à l'amende, j'ai les rênes f*** de p***, ouais c'est moi qui commande !!"

Aucune date n'a été fixée pour le nouvel album de Gradur mais ce post légendé "#Album2019" nous promet bien qu'il arrivera avant la fin de l'année.

En attendant, à vendredi la Sheguey Squad !

Elena O.