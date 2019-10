The Game reconnait s'être fait tirer dessus il y a 18 ans

Le rappeur a reçu cinq balles en 2001 et a été plongé dans le coma.

Le rappeur qui a grandi dans le quartier de Compton en Californie se remémore de cette période qui a marqué sa vie en avouant ne pas avoir eu une enfance facile.

Sur une publication postée sur son compte Instagram,The Game révèle en légende :"1ER OCTOBRE 2001 !! 18 ans depuis que je suis sorti du coma après m'être fait tirer dessus à cinq reprises...Je regarde cette vidéo de moi jeune et je ne peux pas m'empêcher de remercier Dieu de m'avoir donné une deuxième chance."

Dans la vidéo qui accompagne la publication, le rappeur montre les cicatrices des cinq balles qui l'ont touché et décrit son expérience du coma : "C'est comme se réveiller d'un sommeil. Je ne connais pas le sentiment de mort, je sais simplement que tu t'endors et tu ne te réveilles jamais. Si ça ressemble au court moment que j'ai vécu dans le coma, alors c'est quelque chose face auquel on est tous impuissant."

Il explique également au journaliste qui l'interroge que cet épisode de sa vie a influencé le titre "Dreams". En effet, il le disait dans le morceau produit par Kanye West en 2005 : "Je suis sorti du coma en 2001, au moment où Dre sortait "2001"" même s'il se trompe sur la date parce que "2001" de Dr Dre est en réalité sorti en novembre 1999. Ce n'est pas la première fois que The Game se trompe sur les dates, mais ces lyrics sont tellement populaires qu'il est pardonnable.

Même s'il n'est pas actif dans le rap game depuis quelques années, on attend quand même son projet "Born To Rap" qui devrait bientôt arriver.

Elena O.