L'album "Yandhi" de Kanye West dispo sur iTunes !

Des extraits de l'album oublié "Yandhi" datant de 2018 de Yeezus sont sortis sur Apple Music.

Décidément, on ne comprend plus rien ! Tout le monde surveille les faits et gestes de Kanye West depuis vendredi, date à laquelle l'album "Jesus is King" devait sortir. Prévu pour le vendredi 27 septembre, l'album n'a toujours pas fait surface.

Ces derniers jours ont été rythmés de fausses joies pour les fans de Yeezy qui attendent impatiemment l'album que leur a promis l'interprète de "Love Lockdown" et qui avait été annoncé par sa femme, Kim Kardashian, sur les réseaux sociaux durant le mois de septembre. Seulement, vendredi rien n'est sorti, le projet a finalement été repoussé à dimanche, mais on l'attend toujours. En bref, "Jesus Is King" n'est toujours pas sorti alors que le merch de l'album est déjà disponible à la vente sur le site officiel de Kanye West.

Aujourd'hui, mardi 1 octobre, les fans se sont enflammés sur Twitter. La raison est simple : ils ont remarqué que des titres de l'album "Yandhi" de Kanye sont disponibles sous forme de sonneries de téléphone sur Apple Music. Parmi les titres, on retrouve le célèbre "I Love It" en featuring avec Lil Pump, et d'autres sons dont on avait déjà entendu parler auparavant comme "We Got Love" featuring Teyana Taylor, "Alien" et "The Storm".



Rappelons que "Yandhi" est l'album que Kanye West devait sortir en 2018 et qui n'a jamais vu le jour. Depuis, les fans avaient arrêté de l'attendre. Pourquoi sortir des sons de "Yandhi", qui plus est sous forme de sonneries ? Pour le coup, Kanye nous a complètement perdu.

"Yandhi" ou "Jesus Is King", à quoi doit-on s'attendre ? Ou bien tout simplement, doit-on toujours attendre ?