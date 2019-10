Lacrim balance un freestyle et tease son retour !

Lacrim nous sert un freestyle pour le petit déjeuner en direct de Dubaï !

Lacrim a été plutôt productif durant cette année 2019, et il ne s'arrête pas. Dès le réveil, alors qu'il est en voyage à Dubai, Lacrim balance un freestyle sur son compte Instagram.

Le rappeur de Chevilly-Larue a commencé l'année en beauté avec son double album sorti début février intitulé "Lacrim", en toute simplicité. Depuis, il est très actif sur les réseaux sociaux où il poste et tease régulièrement des extraits de nouveaux sons.

Dans ce post Instagram légendé "How I wake up motherfuckers" publié ce matin, à peine réveillé et même pas habillé, Lacrim se fait filmer, téléphone à la main et il balance un freestyle dans sa luxueuse villa de vacances à Dubai. Il semblerait que ce voyage est en train de l'inspirer, il balance : "la pluie sous le bloc, demain on se barre à Punta Cana". Plusieurs artistes et amis du rappeur comme Karim Benzema, Dosseh, Sfera Ebbasta et Bilel Jkitou ont d'ailleurs commenté la publication avec l'emoji flamme pour saluer et valider la prestation de Lacrim.



De plus, dans sa story Instragram, posté seulement quelques minutes plus tard, on peut voir Lacrim regarder son propre freestyle et s'ambiancer, plutôt fier de lui !

Alors qu'il n'a plus rien à prouver et qu'il comptabilise déjà dix projets depuis 2010, on se demande si la mixtape "R.I.P.R.O. 4" n'arriverait pas bientôt, surtout quand on sait qu'il avait déjà commencé à amorcer l'arrivée d'un nouveau projet avec le titre "Tiguere 3". À cela s'ajoute le succès qu'avaient rencontré les trois précédentes mixtapes. .



El Tigre n'a pas finit de nous surprendre, restez branché !