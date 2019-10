NTM live dans un livre !

Leurs concerts plus que dingues seront racontés dans le livre : "NTM : That's my People".

Ca fait depuis les années 90 que Gaëlle Ghesquière, photographe de renom, suit NTM. Elle a immortalisé des instants forts du groupe. Et pour tout nous montrer, elle vient de sortir un livre : « NTM That's my People ». Il est co-écrit avec Joey Starr.



Vous savez ce qui représentait à 100% NTM ? Ce qui faisait la spécificité du groupe (déjà atypique…) ? Le live ! Ils étaient plus que ouf sur scène. Ils mouillaient le maillot comme jamais. Personne, mais alors vraiment personne n’a été déçu en allant les voir. Et pour ceux qui n’ont pas eu cette chance, pas de panique, tout a été immortalisé.

Le 26 septembre dernier, la photographe Gaëlle Ghesquière a sorti le bouquin : « NTM That's my People ». Elle a bossé dessus avec Joey Starr, membre du groupe.



Que dire de ce livre ?

Il y a que de beaux clichés, les plus beaux même ! On rentre direct dans le coeur d’NTM. On a l’impression d’être une fois avec eux en répétition en 1998. Puis une autre fois sur scène trois ans plus tard. Tu lis le livre ? Tu crois que tu fais partie du groupe. Sans vanne. Et l'oeuvre s’axe beaucoup sur les concerts. Sur la force qu’avait le groupe de transmettre des émotions inégalables.

Il n’y a pas que des photos ! On a aussi des témoignages. Et pas n’importe lesquels.

Yvette la mère de Joey Starr se livre. Ses frères Scott et David se sont aussi exprimés. Quelques membres du staff ont également tenu à mettre des mots sur toutes ces années folles. A noter les confessions exclusives de Béatrice Dalle, la partenaire de scène de Joey dans "Elephant Man" et son ancienne partenaire de vie.

Et tout n'est peut-être pas fini. Rappelez-vous, Joey Starr a parlé d'un possible retour du groupe. On croise les doigts !