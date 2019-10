50 Cent tease le prochain projet d'Eminem !

Lors d'une interview, 50 cent est revenu sur sa série, mais aussi, sur le futur album d'Eminem...

Le prochain projet d’Eminem est déjà en route !

C’est la grosse actualité du rappeur de Détroit, celui que 'on surnomme Slim Shady serait déjà dans les starting-blocks pour un nouvel album. Et qui d’autre que 50 Cent pour annoncer la nouvelle ?

Invité pour parler de sa série "Power", c’est dans une interview publiée le 30 septembre chez The Hollywood Reporter que le rappeur originaire de New-York confiait qu’Eminem lui avait envoyé deux maquettes, la première ayant été celle de 'Remember The Name' en feat avec Ed Sheeran, avant de déclarer :

"Je possède aussi un autre extrait qu’Eminem m’a envoyé pour son prochain projet", sans donner plus de détails.

Des déclarations qui ne font que confirmer les précédentes que Fif’ avait livré à la radio californienne Radio Real le 17 septembre dernier dans lesquels il confiait :

"Eminem est en train de bosser sur de nouvelles maquettes. Il m’a envoyé de nouveaux projets, il travaille dessus actuellement" avant d’ajouter "Il est toujours au top. C’est l’un des rappeurs les plus vendeurs du milieu. Maintenant, nous allons nous y mettre."

Un projet qui se voudra sûrement dans la continuité de ce qu’il avait proposé dans son dernier album "Kamikaze", dans lequel nous pouvions retrouver le morceau "Not Alike" en collaboration avec Royce Da 5’9’’, qui était une réponse au clash de Machine Gun Kelly, ou encore "Fall", autre réponse au rappeur New-Yorkais à Lord Jamar qui critiquait lui aussi Em', le trouvant trop mainstream et affirmant que la communauté afro-américaine le boycottait.

Une connexion 50 Cent/Em qui nous fait déjà saliver et nous fait nous replonger quelques années plus tôt, lorsque les deux artistes avaient déjà collaboré pour les titres "Crack a Bottle", "Love Me" ou encore "Don’t Push Me".

Pas encore de date annoncée cependant, l’album serait attendu pour l’année 2020.