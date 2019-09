Booba - Kaaris : MC Jean Gab'1 propose de remplacer K2A !

Le feuilleton de l’année continue et MC Jean Gab’1 veut en faire partie ! On a eu la date, le 30 novembre prochain, le lieu, la Suisse, et même les signatures. Pourtant un événement inattendu s’est déroulé il y a à peine dix jours de cela, c’est le retrait de l’un des combattant de la compétition : Kaaris !