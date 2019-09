Kanye West : il annonce un film documentaire sur sa vie !

Un nouveau projet pour Mister West alors qu'on attend toujours son nouvel album...

Bonne nouvelle pour tous les fans de Yeezus, le rappeur américain from Atlanta, Kanye West, a annoncé en parallèle de la sortie de son prochain projet, la sortie d'un film documentaire au cinéma.

Le titre du projet ? "Jesus Is King", tout comme son futur album qu'on attend toujours... Le créateur des "Sunday Services" tease cette sortie depuis plus d’un an. Pour rappel des faits, c’est sa femme Kim Kardashian qui avait balancé en exclusivité la tracklist de l'album de son mari. Programmé pour le vendredi 27 septembre, l'album avait reporté à hier, dimanche 29 septembre. Et depuis, toujours rien.

La mère de ses quatre enfants North, Saint, Chicago & Psalm, avait fermement défendu le report de la sortie du projet, expliquant il y a quelques jours que Kanye continue de travailler sur cet album... Il est insatisfait ce son projet. Perfectionniste, il souhaite offrir la meilleure musique possible à ses fans. Et pourtant, cette excuse ne leur suffit pas ; ils sont tous très déçus.

Pour faire patienter ses admirateurs tant bien que mal, la famille Kardashian West a partagé une grande info avec eux : un film documentaire sur la vie de YE va bientôt voir le jour. Un long métrage qui sera réalisé par Nick Knight, un ancien collaborateur de Kanye, avec lequel ils avaient déjà travailler sur le clip du single éBlack Skinheadé.

En partenariat avec les cinémas IMAX, le film qui sortira le 25 octobre prochain (normalement) retracera le processus de création de ce tout nouveau projet. Au programme pour ce film, des moments partagés avec Mister West aux "Sunday Services", messe de gospel que le rappeur organise depuis plus de six mois maintenant. Un long métrage qui retracera aussi le parcours de création de l’artiste, et durant lequel les extraits du nouvel album seront diffusés.

On doit encore faire preuve de patience pour l'instant ! Même si on ne connait pas la future date de sortie de l’album de Kanye, on peut logiquement s'accrocher à cette très bonne nouvelle...