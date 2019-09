Kanye West : il ne fera plus que du gospel

Kanye West prend un nouveau virage musical : place au gospel !

Kanye West veut prendre une décision radicale. Fini le rap, fini les musiques laïques. L’artiste à l’origine de gros sons, devenus des classiques, ne veut faire que du gospel.

Son album devait sortir vendredi, il n’en est rien. « Jesus is King » se fait encore attendre, au grand désespoir des fans. Ces derniers ont d’ailleurs exprimé leur mécontentement sur les réseaux.

Aujourd’hui c’est pour une autre raison que le mari de Kim K fait parler de lui. Il veut quitter le monde du rap pour se consacrer au gospel. Ce n’est pas une vanne. Et d’ailleurs ça ne devrait pas trop nous surprendre ! Depuis qu’il a commencé a faire ses « Sunday Service » notre Kanye est un autre homme.



Pour rappel, tous les dimanches matins le futur ex-rappeur invite un chœur, une chorale, quelques artistes proches de lui et produit une messe égayée, aux allures de concert gospel. Elle se déroule le plus souvent en plein air. Vous pouvez y entendre des reprises des plus gros tubes de Kanye, des remix de classiques et parfois même des exclusivités !



Terminé donc la musique laïque. Il devrait désormais se focus sur des chants religieux, en y ajourant la Ye’s touch !

Andrew Barber, manager du rappeur Valee qui a d’ailleurs signé sur le label GOOD Music de Kanye West est un chanceux. Il a pu écouter un peu « Jesus is King ». Il a réagit sur twitter : «Kanye a aussi annoncé qu’il en avait fini avec la musique laïque. Que du gospel désormais». Ca prouve que son nouveau projet va mettre en lumière ses nouvelles aspirations musicales.

Prochainement, Yeezy va sortir un documentaire inédit. Le titre ? "Jesus Is King: A Kanye West Film". Il va être dispo le 25 octobre prochain. Pourquoi on vous dit ça ? Tout simplement parce qu’il va se concentrer sur le concept de « Sunday Service » du rappeur. Grâce à quoi, on va peut-être comprendre le pourquoi du comment...