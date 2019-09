6ix9ine : il pense qu'il sera plus populaire que jamais quand il sera libéré !

Un retour artistique pour 6ix9ine ?

T.I. nous l'avait dit ! 6ix9ine pourrait redevenir une grande star en sortant de prison... Après avoir "poucave" salement au procès des Nine Trey Gangsta Bloods, le rappeur le plus extravagant du game américain pourrait être de retour parmi nous et sortir de nouveaux projets artistiques. On vous explique tout !

Vous avez sans doute bien suivi cette affaire qui a fait exploser les médias américains : Tekashi 6ix9ine a décidé, sous les conseils de ses avocats, de coopérer avec la justice américaine dans les affaires des Nine Trey. Avec toutes ses confessions, son procès solo a été repensé et il a pu revoir sa peine de prison baisser considérablement. Au lieu de la perpétuité, il devrait être de sortie en début 2020. Invraisemblable quand on sait qu'il a été accusé d'agressions physiques et sexuelles sur la mère de sa fille.

Durant le procès des Bloods, 6ix9ine a balancé beaucoup de choses : hormis les rackets et les trafics d'argent, de drogues et surtout d'armes, on sait que beaucoup de noms du business artistique américain figurent dans les listes des Gangsta Bloods. En exemple, le rappeur Trippie Redd et la rappeuse Cardi B. Avec ses grosses informations, beaucoup de rappeurs lui ont tourné le dos dont Snoop Dogg, YG qui la surnommé "Snitch9ine" et lui a écrit une chanson remplie d'insultes... Mais le producteur et rappeur T.I., et même le chanteur Charlie Puth considèrent qu'il pourrait revenir très fort dans la musique... 6ix9ine le pense aussi !

Le rappeur de 23 ans a officiellement refusé le statut de "protection des témoins" offert par les autorités américaines, risquant ainsi sa vie à sa sortie de prison. 9ine a selon lui, une bonne raison. Le rappeur le plus coloré du game est persuadé qu'il aura un très gros succès artistique en sortant de prison. Selon une personne proche du rappeur, il serait parfaitement au courant de la haine médiatique qu'il traverse et considère que ce sont tous des "jaloux". Il pense également que toute cette histoire sera bientôt derrière lui et qu'il pourra reprendre une vie normale... Est-ce que quelqu'un lui a dit que les Bloods ont déjà mis des millions pour l'assassiner ?

Logiquement pas de relooking prévu pour 6ix9ine, il fera son grand retour musical en 2020 si tout se passe bien pour lui... Alors, heureux de le retrouver ou non, à vous de nous le dire.