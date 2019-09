Kanye West : "Jesus is King" reporté, les fans fous de rage !

Après avoir joué "Jesus Is King" devant le public à l'Aretha Franklin Amphitheatre de Detroit, ce vendredi 27 septembre, Kanye West n'a toujours pas livré son nouvel album et les fans sont très mécontents. Cependant, une heure après la fin du culte à Detroit, l'épouse de Kanye, Kim Kardashian, a informé les fans de la sortie de "Jesus Is King" :