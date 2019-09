Soulja boy a pris du poids depuis qu'il a arrêté la drogue !

Il semblerait que Soulja Boy a vraiment changé de vie. Hier, le manager du rappeur, Miami Mike , a déclaré à TMZ que Soulja Boy avait officiellement abandonné ses anciennes addictions à l'alcool et aux drogues, y compris au lean.

Avant d'être arrêté pour violation des conditions de probation en avril dernier, Soulja Boy pesait 58 Kg. Depuis sa libération de prison en juillet, Big Draco aurait gagné 20 kg et éliminé tous les types de toxines de sa routine quotidienne.

Selon Miami Mike, Soulja avait l'habitude de tuer son appétit chaque fois qu'il prenait une gorgée maigre de "purple". Depuis qu'il a supprimé le médicament de son régime quotidien, le rappeur mangerait mieux et s'entraînerait plus qu'avant. Son changement de mode de vie a également contribué à stabiliser son compte bancaire. Soulja dépensait entre 500 et 800 dollars par jour en drogues.