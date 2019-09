6ix9ine : Snoop Dogg continue de le tacler !

Et maintenant, 6ix9ine est devenue la cible idéale des internautes et plus particulièrement celle de Uncle Snoop. Effectivement, le rappeur a posté une affiche de ses deux personnages favoris de Disney "Lilo & Stitch", avec quelques modifications ironique. Dans l'image, le visage de Stitch a été remplacé par celui de 6ix9ine et le mot "Stitch" a été échangé par "Snitch", soit "Pookie", un shot destiné au jeune homme de 23 ans.