Nicki Minaj déjà de retour ?

Nicki Minaj fait son come back avec son titre "Fendi".

Annoncée en septembre, sa pseudo retraite n'aura pas duré. Nicki Minaj est de retour. La raison ? Elle sort "Fendi", un titre inédit. On parle aussi de nouvel album…

Retraite il y a, ou retraite il n'y a pas ? That's the question. En septembre dernier, Nicki Minaj nous sort une déclaration sur tweeter qui a fait l’effet d’une bombe. Elle affirmait vouloir prendre sa retraite pour se consacrer à sa vie personnelle. Comme ça, d’un coup. Fiancée avec Kenneth Petty, elle veut fonder sa famille, devenir maman. Cette annonce a choqué ses fans mais aussi la planète people.

Cependant, certains ont refusé d’y croire. On va pas se mentir, la retraite est une mode chez les rappeurs. Ils partent et reviennent aussitôt. Bref, ceux qui n'ont jamais cru à cette histoire, ont-ils eu raison ? Il semblerait que oui… La chanteuse va sortir un nouvel inédit : « Fendi ». Le titre est produit par Murda Beatz et enregistré en featuring avec PnB Rock. Chacun sa définition de la retraite…

Et c’est pas fini ! Un nouvel album arriverait… Elle a accordé une interview au magazine « Elle », et a confessé : « Je suis sans doute excitée à un point qui n’a pas été depuis très longtemps. Je suis contente que nous ne faisions pas attendre mes fans pour un autre album comme j’ai pu le faire dans le passé. […] Celui-ci inclut toutes les choses que les gens aiment à propos de Nicki, mais il aura aussi un son plus lourd ». Mais du coup, ta retraite Nicki... Elle est où dans tout ça ?

Comme vous le savez (ou non d’ailleurs), Apple Music a offert la possibilité à des artistes d’animer leur propre émission radio. Nicki Minaj fait partie du lot. Et récemment, dans un épisode de son émission elle a dit : «Je suis toujours là. Toujours pleine d’amour pour vous, et vous le savez. Avec du recul, tout cela aurait dû être évoqué dans Queen Radio, et ça le sera. Je vous promets que vous serez contents. Pas d’invités, juste nous parlant de tout. Le tweet était abrupt et insensible, je m’en excuse ».

Nicki on te pardonne, dit nous juste ce que tu comptes faire quoi ! On ne sait plus nous à force...