Nekfeu : la stratégie payante des "Etoiles vagabondes" !

Celui qui a détrôné PNL , a fonctionné étape par étape. Tout d’abord, le succès du film "Les Etoiles Vagabondes" , à guichet fermé en juin dernier avec plus de 100 000 spectateurs, puis la sortie de l’opus qui regroupe diverses influences musicales et des collaborations de qualité, ensuite l’expansion surprise de l’opus avec des gros bangers comme "Sous les Nuages" , et, enfin, la diffusion du documentaire sur Netflix pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion le voir au cinéma. Tout cela a étendu la frénésie autour du projet, l’engouement autour des “Etoiles Vagabondes n’a jamais baissé.

Avec ce projet Nekfeu a réussi a su tisser un lien fort avec son public, on a pu assister à la production du projet de l’écriture au pressage de son disque. Malgré son statut de star, on assiste à une autre facette de la vie de ce lyriciste, un coté authentique, qui nous prouve qu’il est comme les autres et que lui aussi traverse des moments de dépression, ce qui facilite l’identification des fans au personnage, car on se rend compte qu’il est au final comme tout le monde.