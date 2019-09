Megan Thee Stallion dépose la marque "Hot Girl Summer" !

En tant que femme d’affaire accomplie, Megan Thee Stallion cherche à miser sur sa phrase populaire "Hot Girl Summer" . La H-Town Hottie , comme on l'a surnomme, a été en entretien avec le magazine Allure et a expliqué pourquoi elle avait décidé de tirer profit de son slogan.

"C'était juste moi qui parlais, disais à tout le monde que j'allais être moi-même pour l'été, et ils devraient l'être aussi, aussi libre que possible. Quand j'ai vu Wendy's ( chaîne américaine de restauration rapide) et Forever 21 dire: 'Hé, est-ce que tu es en mode Hot Girl Summer'. Je me suis dit: 'Non, jamais! Forever 21, vous allez devoir me payer'. Je voulais juste obtenir une marque déposée parce que c'est moi. C’est mon truc".