Vald : génie de la communication pour "Ce monde est cruel"

Pour teaser son nouvel album, "Ce monde est cruel", Vald réinvente la promo.

Vald est un rappeur particulier, on le savait déjà. On savait aussi qu'il a tendance à ne jamais faire comme tout le monde et à être là où on ne l'attend. Et pour faire la promotion de son futur album "Ce monde est cruel", attendu pour le 11 octobre 2019, le rappeur d'Aulnay a, en quelque sorte, réinventé la communication.

Alors que le parcours de promo avant la sortie est assez classique et connue, réseaux sociaux, sons, clips, Vald a choisi d'emprunter une voie légèrement différente, créant une attente immense de la part du public alors qu'il a véritablement encore rien dit de ce qu'allait contenir son album et qu'on n'a rien écouté, à part "Journal perso II".

Annoncé début septembre, Vald dont on connaît l'esprit taquin et le goût du mystère a laissé planer le doute sur Instagram à travers plusieurs posts mystérieux. Il a ensuite mis au suspense en confirmant l'album, sans en dire plus.

Ensuite, il a joué encore le mystère pour lancer le premier single dont on a parlé plus haut à base de posts tout aussi intrigant les uns que les autres. Il a ensuite été (enfin) plus explicite avec la révélation de la cover et du nom de l'opus.

"4 versions uniquement disponibles pendant 1 semaine et limitées à 3000 exemplaires avec 1 bonus différent par version." Ça s'annonce très lourd."

Il a aussi expliqué que son projet allait être disponible en quatre versions différentes dont chacune aura sa propre couleur et comportement un inédit différent selon cette couleur justement.

Ensuite, il a été filmé au Japon, exactement dans le quartier Shibuya où se situe le carrefour le plus fréquenté au monde. Il a profité de ce cadre exceptionnel pour se demander si "Kanye West avait déjà pensé à faire sa pub dans un pays où il vend pas un CD" tout en en profitant pour nous donner la date de sortie de "Ce monde est cruel", le 11 octobre 2019.

Et enfin, aujourd'hui, Vald a poursuivi sa promo dans un autre pays où il ne doit pas vendre beaucoup de CD non plus, aux Etats-Unis, plus précisément à Times Square, New York City. Un plan de com' à la fois génial et démesuré mais qui dit toute l'ambition de Vald pour ce projet.

Et même si on n'a entendu qu'un morceau, qu'on ne connaît pas les featurings et qu'aucun clip n'est sorti, la stratégie de communication de Vald s'envole puisque "Ce monde est cruel" explose déjà le plafond des précommandes. Et il prouve qu'on peut sortir d'un schéma classique en ayant des idées et de l'ambition. On hâte de savoir quel sera son prochain mouvement !