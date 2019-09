6ix9ine : Charlie Puth souhaite produire ses nouveaux sons !

Une potentielle collaboration en sortant de prison ?

Après l'explosion de dossiers et d'informations concernant les Bloods la semaine dernière, 6ix9ine est devenu la tête d'affiche de tous les médias américains. C'est simple : le rappeur de 23 ans est dans toutes les discussions après avoir trahi son gang au procès des Nine Trey Gangsta Bloods. Beaucoup d'artistes comme Snoop Dogg, Meek Mill ou encore YG le tacle sévèrement sur les réseaux sociaux... Excepté un chanteur qui souhaite même le produire à sa sortie de prison...

Personne n'a pu passer à côté de ces informations brûlantes ! Le rappeur le plus coloré et le plus extravagant du game a osé coopérer avec la justice américaine : il a trahi ses confrères des Bloods en balançant de gros dossiers sur leur pratique. Encore plus ouf, il a même balancé des noms de membres des Nine Trey... Des noms assez répandus dans le rap jeu américain : Trippie Redd, Jim Jones du groupe Dispet et même pire, la première femme qui a gagné le Grammy Awards du meilleur album de l'année : Cardi B !

Bien sûr, depuis cet affront, beaucoup de rappeurs lui ont tourné le dos y compris son ami 50 Cent mais un artiste a décidé d'aller à l'encontre de l'opinion : Le chanteur Charlie Puth. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais Charlie Puth fait désormais partie intégrante de la musique pop américaine. Il est d'ailleurs à l'origine de ce featuring mythique que vous connaissez tous : "See You Again" avec Wiz Khalifa.

Hier, le chanteur de 27 ans s'est senti pousser des ailes sur Twitter ! En effet, il a posté un message où il exprime son envie de revoir le rappeur 6ix9ine sur le devant de la scène. Il a rajouté qu'il le produirait même gratuitement si Tekashi 6ix9ine souhaite créer un nouveau projet. Un tweet qui a été très mal perçu par beaucoup... Le message a d'ailleurs été retiré très vite mais c'était évidemment trop tard, il y avait déjà des captures un peu partout tant ce qui touche actuellement à 6ix9ine est un sujet sensible...

Charlie Puth says he’ll produce a record for rapper 6ix9ine for free if he is able to make it out of prison. pic.twitter.com/LGrL4o4iaj — Pop Crave (@PopCrave) September 23, 2019

Ce talent, Charlie Puth le reconnait, et c'est la raison pour laquelle il souhaite produire les potentielles créations de l'artiste. Une collaboration qu'il a du mal à assumer puisqu'il a immédiatement supprimé son tweet peu de temps après l'avoir posté ; ceci reste tout de même une lueur d'espoir pour les fans de 9ine. Précisons qu'à l'heure actuelle, on ignore encore si le rappeur va continuer la musique. Daniel Hernandez de son vrai nom, devrait entrer dans le programme de protection des témoins, c'est-à-dire, que son look va être totalement retravaillé pour qu'il redevienne une personne lambda, un disparu dans la nature...