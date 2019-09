Ninho : un feat en vue avec Soprano ?

Ninho et Sorpano, deux piliers du rap français, s'apprêteraient à collaborer ensemble. A en croire une vidéo sur les réseaux, ils bosseraient en studio.



Il y’a quelques années encore, si on avait parlé d’un certain Ninho, votre réponse aurait été sans appel : « Mais c’est qui celui-là? ». Aujourd’hui, l’histoire est tout autre. Ninho s’est totalement imposé dans le rap gang. Ses sons sont ancrés dans les têtes de millions de personnes. Et ils sembleraient qu’ils aient raisonné jusqu’à Soprano. Le grand, l’inimitable Sopra. Ce dernier préparerait du lourd avec le jeune rappeur de 21 ans.

C’est vrai qu’à la base les deux artistes ne se côtoyaient pas de ouf. On va pas se mentir. Mais il faut savoir qu’ils sont dans le même label : Rec 118. Ca rapproche.

Là, vous vous dites « Mais ils n’ont rien confirmé du tout ! ». Vrai. En fait, une vidéo a circulé sur les réseaux. En la regardant, vous verrez que le doute ne sera plus permis. Ca bosse, et ça bosse à deux.

Si ça se confirme à 100% ça promet du d'être lourd. Soprano et Ninho excellent. Cette année a encore été plus que dingue pour eux. Le premier fait salles comblent dans les plus grands endroits. Il sera à Paris La Défense Arena ce samedi 21 septembre. Il chantera aussi au Stade Vélodrome à Marseille les 11 et 12 octobre prochain. Rien que ça. En bonus, il vient d'avoir sa statue de cire au Musée Grévin ! Chapeau.



Quant au second, il a sorti en mars dernier son second album : « Destin ». Son nouvel opus a été plus qu’une réussite. Il est même devenu le premier rappeur français à atteindre la barre des 50 singles d'or depuis l'ère du streaming.

On suit cette histoire de très très près.