6ix9ine : Snoop Dogg s'acharne !

Snoop Dogg continue de dénoncer le comportement de Tekashi 6ix9ine.

Trois jours seulement après avoir qualifié 6ix9ine de pookie avec des emojis, la légende du rap de la côte ouest a défini exactement ce que le mot signifie pour lui.

Mercredi 18 septembre, D-O-Double-G a partagé une photo Instagram de l'acronyme "S.N.I.T.C.H." et de sa définition, "Sorry Nigga, Im Tryna Come Home", en français "Désolé négro, j’essaie de rentrer à la maison".

Snoop a ajouté en légende "Je ne l’ai jamais fait, je ne le ferai jamais".

The Doggfather est probablement en train de référencer le single "Snitch" de Pusha T et Pharrell Williams, sorti en 2013.

La chanson commence par les paroles, "Désolé Négro, heh, j’essaie de rentrer à la maison/ Désolé Négro, heh, j’essaie de rentrer à la maison / Eh bien, les murs me parlent et je sais que tu penses que je me trompe / Mais désolé mec, hein, j’essaie juste de rentrer à la maison, hey".

Martha Stewart, co-animatrice du Snoop's Potluck Dinner Party, qui a passé cinq mois dans une prison à sécurité minimale en Virginie-Occidentale pour avoir menti aux enquêteurs au sujet d’une vente d’actions en 2004, a commenté le post de Snoop : "Voilà pourquoi je t’aime tant".

6ix9ine est à la barre depuis trois jours dans le procès d'Anthony "Harv" Ellison et d'Aljermiah "Nuke" Mack.

Jeudi 19 septembre, le rappeur controversé a nommé Jim Jones comme membre du gang des Nine Trey Gangsta Bloods. Plus tôt cette semaine, le natif de Brooklyn a admis qu’il avait accepté de coopérer avec le gouvernement fédéral le lendemain de son arrestation, en novembre 2018.

Depuis lors, il a été étiqueté "Snitch9ine" sur les médias sociaux. Comme ses pairs, Snoop ne l’a pas loupé.

Peinda.B.