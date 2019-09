Zola incarcéré aux Etats-Unis ?

Il semblerait que le rappeur Zola est en prison depuis plus de 72h aux États-Unis . Celui qui a sorti le clip de "Fuckboi" la semaine dernière s’est rendu aux USA en ce mois de septembre, probablement pour enregistrer de nouveaux morceaux ou peut-être faire un feat avec un artiste américain.

"Pour les personnes qui me suivent en France : Zola a été arrêté par des responsables de l'ICE et est actuellement détenu dans une prison pour étrangers, je n'ai pas pu savoir où il se trouve depuis trois jours. Le gouvernement des Etats-Unis le retenait là sans lui dire aucune information sur le moment où il serait libéré !!! S'il vous plaît, comprenez que c'est un traitement très injuste ! Et en passant, FUCK le président des Etats-Unis".