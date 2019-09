Nicki Minaj : elle serait bientôt de retour avec un nouvel album !

Finalement, la retraite ce n'est pas pour tout de suite...

Breaking News ! Fait incroyable : Nicki Minaj serait bientôt de retour avec un nouvel album studio. Ironique, quand on sait que la queen du rap avait annoncé sa retraite musicale il y a quelques semaines...

Les fans n'en reviennent toujours pas ! Le cinquième album que Miss Minaj prépare depuis plusieurs mois sortira bel et bien... Et ce, dans très peu de temps. Dans une nouvelle interview donnée au magazine Elle, Barbie a révélé que son nouveau projet était en route et qu'il s'annonçait ultra lourd. Elle le décrit comme "féroce, amusant, et sans vergogne" à l'image de la Queen du rap américain, Nicki Minaj !

Nouvelle pépite achevée dont la rappeuse de 36 ans est très fière. Mais alors pourquoi avoir parlé de retraite prématurée sur son compte Twitter ? Déjà, prétexter quitter la scène musicale est une bonne stratégie de communication. Parfois, ce genre de communiqué fait énormément vendre par la suite : Jay-Z avait également décidé d'arrêter la musique en 2003 avant de se rétracter en sortant un nouvel album. L'un des potes de Nicki Minaj aussi, Lil Wayne avait aussi usé de cette petite "farce" pour fidéliser son public et faire de meilleures ventes. Pour rappel, le quatrième et dernier album de Nicki, nommé "Queen" avait énormément déçu ses fans... "Queen" était un échec difficile dans la carrière de Bossy Nicki qui avait coutume d'être considérée comme la meilleure rappeuse des US (avant l'ère Cardi B qui lui a cruellement fait de l'ombre).

Aussi, l'année dernière Nicki Minaj a fait la rencontre d'un criminel nommé Kenneth Petty. Il avait été accusé de viol sur mineur et assassinat. Très rapidement, la star est tombée follement amoureuse de lui, acceptant même de se marier avec son boyfriend après quelques mois de relation passionnée... D'ailleurs, son mariage arrive à grand pas et c'est à) cause de cet évènement que Nicki a prétexté une retraite prématurée...

Nicki Minaj paraissait louche depuis quelque temps : elle avait balancé une série de tweet où elle racontait son passé de femme battue et victime de la domination masculine. Après ses confessions suspectes, Nicki a surenchéri en expliquant que sa relation avec Mister Petty était très sérieuse et surtout très saine. Une semaine après, elle annonçait ne plus vouloir faire de la musique pour se concentrer sur son mariage et sa vie de famille. La rappeuse a confié vouloir des petits bébés prochainement. Par la suite, Queen Nicki s'est excusée de ce tweet trop cru qu'elle qualifie elle-même de "brutal" et "insensible".

Pour l'instant, les manifestations de Nicki Minaj restent très louches, un coup elle part, un coup elle ne part plus... Rien n'est reconfirmé par la Queen. Même si ses fans seraient très heureux de la retrouver rapidement si elle se décide à sortir son nouveau projet (qui devrait s'appeler "Megatron" comme son premier opus sorti cet été), ils risquent de ne pas apprécier qu'elle ait osé jouer avec leurs nerfs de cette façon... Affaire à suivre !