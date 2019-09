50 Cent tacle de nouveau Rick Ross

En interview, 50 Cent en a profité pour tacler violemment Rick Ross.

La tension entre 50 Cent et Rick Ross est bien là. Il n'y a aucune doute là-dessus. Lors d’une récente interview sur le média REAL 92.3 avec Bootleg Kev et DJ Hed, 50 Cent n’a pas maché ses mots en évoquant Rozay.

50 cent enchaine les entretiens. Motif ? Il est en pleine promo pour sa série "Power". En pleine interview à Los Angeles, il se livre. Tout se passe bien au départ, 50 Cent est détente. Il commence à parler d’Eminem, vrai mentor pour lui. Il a même affirmé que Rap God était actuellement en studio. Il confesse : "Il a quelques trucs sur le feu mec." Il a aussi lâché 2/3 exclus en expliquant qu’ils vont bientôt collaborer de nouveau ensemble.



Ambiance plutôt chill donc… Enfin pas pour très longtemps. On connait 50 Cent et son franc-parler. Doit-on vous rappeler qu'il a affirmé que Chris Brown était meilleur que Michael Jackson ?

Il a refait des siennes, et avec Rick Ross cette fois-ci !

Il faut savoir que le rappeur du Queens a un beef qui ne date pas d’hier avec Renzel. Récemment, il avait affirmé qu’il n’avait plus aucune valeur. Sympa !

Il nous en a remis une petite couche pour bien démarrer la rentrée !

Quand on lui demande s’il y avait un moment singulier dans la carrière de Ross qui mérite le respect, la réponse est sans appel. 50 Cent répond tout simplement "Non."

Il ajoute : "Je n’ai jamais travailler avec lui. Je n’ai jamais voulu."

S'il ne porte aucun interêt à son rival, Rick Ross lui, interpelle l'opinion. Sa biographie est un best-seller selon le New-York Times. Ca veut dire pas mal de choses quand même...

En tout cas, 50 Cent n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit de critiquer. Mais pour nous parler de lui et de ses projets musicaux, il n'y a plus personne ! On attend ton album nous !

Interview à découvrir ci-dessous :