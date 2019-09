Kanye West : la date de sortie de "Jesus is King"

Le nouvel album de Kanye West sera disponible le 27 septembre.

Kanye West vient de confirmer la date de sortie de "Jesus is King". Son nouvel opus spirituel est annoncé pour le 27 septembre prochain.

Depuis le tweet de sa femme Kim Kardashian le 29 aout dernier, le nouvel album de Kanye fait beaucoup parler. On avait le titre, le nom des sons, mais pas la date de sortie… Jusqu’à maintenant ! On prend son agenda, on va jusqu’au 27 septembre, et on note : sortie de l’album de Yeezy.

Dans 10 jours pile quoi !



"Jesus Is King" sera le neuvième album studio de Ye. Même si le statut de "Yandhi" , son album précédent n’est pas très clair. Cet album devait sortir l'hiver dernier mais Ye a repoussé le moment. Jusqu'à ne pas le sortir du tout finalement ! Néanmoins, des titres comme "Garden" et "Water", annoncés sur "Yandhi", sont sur "Jesus is king". Ce qui laisse penser que le nom de l'opus a tout simplement changé.



Revenons à notre histoire. La nouvelle a été annoncée dimanche. Au cours d’une cérémonie religieuse à Atlanta. C’est devant 600 invités qu’il s’est exprimé. Le rappeur organise fréquemment chez lui des «Sunday Services». Comme des concerts dominicaux. L’artiste est vêtu de blanc. Il se trouve au milieu d’invités triés sur le volet. Des personnalités y ont déjà participé comme Kid Cudi, Diplo, DMX, ou encore Orlando Bloom.

Dans ces concerts, il reprend ses anciennes chansons. Il est accompagné d’une chorale similaire à celle d’une église.



C’est pas nouveau, Kanye West aime a souvent intégrer du gospel et des chorales dans ses titres. D’ailleurs, "Jesus Walks" ou "Ultralight Beam" en sont l’exemple parfait.

Ci-dessous la tracklist de "Jesus Is King" :

1. Glade

2. Garden

3. Saleh

4. God Is

5. Baptized

6. Sierra Canyon

7. Hands On

8. Wake The Dead

9. Water

10. Through The Valley

11. Sunday

12. Sweet Jesus