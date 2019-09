Kid Cudi affirme avoir marqué l'histoire avec son premier album !

Il y a dix ans, Kid Cudi nous dévoilait un classique du rap US : son album ''Man on the Moon : The End of Day".

Il y a dix ans jour pour jour, Kid Cudi nous dévoilait l’un des projets les plus influents de ces dernières années : le classique ‘’Man on the Moon : The End of Day".

Retour en 2009, la première fois que l’on entend la voix douce et à la fois envoûtante de Cudder, c’est au travers du refrain de ‘’Welcome to Heartbreak’’ de Kanye West. Séduit quelques mois auparavant par sa mixtape '’A Kid named Cudi’’, le créateur des Sunday Services aurait fait appel à Cudi pour apporter une touche rock au morceau et en faire un hit : une bonne chose pour le rappeur d'Ohio. Tout juste signé dans le label G.O.O.D Music, cette affiliation judicieuse a permis à Mr. Rager de se faire un petit nom dans le milieu et ainsi créer un véritable engouement autour de lui. Chose prolifique puisque quelques semaines plus tard il signait son premier hit en solo : ‘’Day’n’nite’’.

Dévoilé dans le courant de l’été 2009 , sa reprise des Crookers se solde indéniablement par une belle place dans les tops en seulement quelques en jours ; ainsi que d'innombrables passages dans toutes les radios du globe. Son style ‘’casual’’ fait mouche ; dans un game ou les plus grands, à l’instar de Kanye West, Jay Z, T.I..., ne jugent que par le bling-bling ; Kid Cudi se veut simple et naturel à la caméra, et cela plaît beaucoup !

Un feat avec l’un des plus grands rappeur du moment et un hit de l’été, il n’en n’aura pas fallu plus à Kid Cudi pour enfin se décider à nous dévoiler le tout premier projet de sa carrière : "Man on the Moon : The End of Day".

Composé de 19 titres dont notamment les très connus ‘’Sky might fall’, ‘’Alive’’ou encore ‘’Pursuit of Happiness’’, l’album se place directement à la 4ème place du Billboard 200 à sa sortie et se vend à plus de 104 000 exemplaires en première semaine ! Un album sombre dans lequel Scott Mescudi est sincère et ne se cache pas. La dépression, les addictions et la solitude sont les principaux sujets de son projet qui se veut vrai et authentique, à l’inverse du rap game de cette période.

Une prouesse dont Cudder est toujours fier aujourd’hui, puisque pour l’anniversaire du projet, le rappeur d’Ohio s’est exprimé sur Twitter :

"10 ans !!! Nous y sommes !! JE VOUS AIME!!! Je n'aurais pas pu le faire sans mes frères à mes côtés !!! Nous avons marqué l'histoire et inspiré tant de gens. Nous avons fait ce que nous sommes venus faire et le faisons encore aujourd'hui !! Dieu est tellement bon! "

"Si jamais tu as heurté cet album et que tu m'as encouragé je te remercie! Cela m'a permis de ne pas me sentir si seul au monde."

Bien évidemment, 10 ans après, ‘’Man on the Moon : The End of Day’’ est toujours aussi plaisant et fait parti des classiques du rap US, on vous invite à le (re)découvrir ci-dessous.

Coté nouveauté, on vous le rappel, le 17 mai dernier Kid Cudi est sorti de l’ombre pour nous informer qu’il travaillait sur son nouvel album ‘’Entergalactic’’ qui devrait sortir dans le courant de l’année prochaine. A suivre !