Beyoncé : star du making Of du "Roi Lion" diffusé à la télé !

Queen B is back... Mais pas comme vous le croyez !

Mais qui est de retour ?! C'est Queen B "aka" Beyoncé. La chanteuse américaine qui vient de fêter ses 38 ans a annoncé de manière totalement inattendue un nouveau projet... de télévision !

Beyoncé est vraiment une "touche-à-tout". Après une carrière musicale exceptionnelle, un "business couple" qu'elle forme avec le rappeur et producteur Jay-Z, une famille toute mignonne de trois enfants en bas âge, Queen B se lance dans un nouveau projet très particulier en partenariat avec la chaine américaine ABC.

En plus d'être très canon, la queen est intelligente : il y a quelques semaines, on vous parlait de son investissement dans le business UBER qui lui apportait de très belles sommes d'argent. Beyoncé, c'est aussi l'une des seules artistes américaines à avoir son propre documentaire sur Netflix, nommé "Hotcoming". Et bien aujourd'hui, l'interprète de "Run The World" devient officiellement la vedette d'une émission spéciale qui donnera aux fans un aperçu des coulisses de la réalisation du film "The Lion King".

Vous le savez : Miss Knowles jouait le fameux rôle de Nala dans le film Disney "Le Roi Lion", la lionne courageuse et téméraire qui va vivre une belle histoire d'amour de héros, Simba. L'adaptation de ce classique Disney en animation 3D connait un franc succès depuis sa sortie en salle en juillet dernier. Du coup, la chaîne ABC souhaite continuer à surfer là-dessus en proposant à ses téléspectateurs un making of des backstages du "Roi Lion" orchestrée par Beyoncé. Mais pas que, on pourra bien sûr entendre la voix ou écouter les productions de son mari Jay-Z, mais aussi Kendrick Lamar, Childish Gambino, Tierra Whack et Pharrell. Hormis ces artistes de renommée, on pourra découvrir également les vrais producteurs africains qui ont travaillé sur chaque partition du film.

Le projet arrive ce soir, plus précisément à 22h sur ABC (le lundi 16 septembre 2019) et s'appelle "Making The Gift" ! Le teasing est très alléchant... Il a été partagé par Beyoncé herself sur son compte Instagram.