Mac Miller a laissé des millions de dollars derrière lui !

Le rappeur Mac Miller laisse un capital estimé à 7 millions de dollars derrière lui.

Mac Miller aurait laissé derrière lui une succession qui comprend des redevances et des enregistrements valant plusieurs millions de dollars.

Selon TMZ, les actifs du rappeur comprennent des enregistrements évalués à près de 5 millions de dollars, des redevances musicales à 1,5 million de dollars, des droits de publicité à près de 155 000 dollars et des partenariats qui s’élèvent à 180 000 dollars.

Les documents énumèrent également la vaste collection de bijoux de Miller, ses meubles de maison, ses appareils électroniques et son véhicule BMW Série 5 2009 évalué à plus de 6 000 $.

Dans l'ensemble, l’héritage de Miller serait évalué à près de 7 millions de dollars.

Mac est décédé d'une surdose accidentelle de drogue à l'âge de 26 ans le 7 septembre 2018. Selon un rapport de toxicologie publié par le bureau du coroner, il serait décédé d'une surdose de fentanyl, de cocaïne et d'alcool.

Un an plus tard, la Drug Enforcement Administration des États-Unis a arrêté un revendeur de drogue présumé nommé Cameron James Pettit et l'a inculpé de vente présumée de pilules d'oxycodone contrefaites contenant du fentanyl.

Les autorités disent que le fentanyl est jusqu'à cinquante fois plus puissant que l'héroïne. S'il est reconnu coupable, Pettit pourrait être condamné à 20 ans de prison.

La semaine dernière, le père du rappeur, Mark McCormick, a déclaré devant la foule lors d'un événement en hommage, à Pittsburgh, que lui et sa famille étaient reconnaissants qu'une arrestation soit intervenue dans cette affaire.

"Alors ils ont finalement attrapé cet enculé qui lui vendait les drogues qui l'ont tué", a déclaré McCormick.

Le rappeur laisse derrière lui une fortune considérable et un héritage artistique qui ne mourra jamais…

Peinda.B.