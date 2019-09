Eminem : l'anecdote de studio d'Akon !

Akon raconte ses sessions studio avec Eminem...

Cela faisait un moment qu'Akon s’était effacé de la scène musical, mais il a encore beaucoup à raconter de ses jours glorieux avec des succès comme "I Wanna Love You", "Lonely" et "Smack That" avec Eminem.

L’artiste d’origine sénégalaise a fait un détour dans l’émission de Ebro In The Morning sur Hot 97 pour partager quelques bons moments, mais une anecdote bien drôle sur Slim Shady a frappé notre attention. On retrouve un Eminem très organisé, très loin de la vie trépidante des stars.

"Il arrive tous les jours au studio à 9 heures, prend sa pause déjeuner à 13 heures et en sort à 17 heures. C'est comme un planning. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Le premier jour où je suis venu en studio, je suis arrivé vers 18 heures. On me dit que Em vient juste de partir Il a dit ‘Je me barre’, J'ai dit : 'Je viens juste d'arriver au studio, tu reviens ici ?' Il a dit : 'Oui, je serai de retour là-bas à 9 heures'.

J'étais en mode : "Tu te fous de moi, n'est-ce pas ?", Mais il a dit: 'Je te verrai à 9 heures'. Alors j'arrive à 9 heures et il arrive à l'heure exacte. On entend des beats, on s’ambiance et d’un coup Em me dit 'Yo, je suis sur le point de sortir pour déjeuner'. Il part, prend son déjeuner, après une heure, revient. Je lui joue le disque, lui joue le refrain. Il s'ambiance et dit 'Oh, c’est le feu !'

Il commence son flow et vient me dit à 17 heures : 'Très bien mon frère, je te verrai demain'. À ce stade, je me suis dit ‘Yo, c’est fou !’ Mais ensuite, il a déclaré : « J’aime bien être ici, je traite cette session studio comme un vrai travail. Je ne laisse pas ça me stresser, rester plus longtemps que nécessaire est inutile. J'ai une famille, j'ai une fille. Je veux gagner du temps.

J'étais comme, bon sang, il a raison. Certains jours, je suis en studio trois ou quatre jours. Je ne sors pas. Ne vois pas mes enfants, n'appelle pas ma femme, rien de tout ça".

Comme quoi les apparences sont trompeuses…

Peinda.B.