BET Hip Hop Award : Cardi B, Travis Scott, Drake, Lil Nas X... Les nominations sont dispos !

Cette soirée risque d’être très chargée...

Les BET HIP HOP Awards c'est "THE" évènement de l'année aux Etats-Unis. Les plus grands artistes du hip-hop américain attendent avec impatience cette soirée où ils peuvent performer et remporter des prix : c'est un gros symbole de réussite et de succès aux US.

Et bonne nouvelle ! Hier soir (jeudi 12 septembre 2019), les organisateurs des BET Hip Hop Awards 2019 ont balancé la liste tant attendue des nomines cette année. Et croyez-nous sur parole... Il va y avoir du spectacle !

Tout d'abord, on retrouve la nouvelle reine du rap américain, Cardi B nominée dans une dizaine de catégorise. Le DJ qui fait la fierté des Marocains, DJ Khaled, le chéri de Kylie Jenner, Travis Scott et J.Cole se retrouvent à égalité parfaite avec 8 nominations et cela, malgré le fait que J.Cole n'a pas sorti de nouveaux projets solo cette année. Le rappeur est présent dans beaucoup de featurings. Drake se fait aussi de la place avec 7 nominations. Le très regretté Nipsey Hussle en obtient 5, la nouvelle fraicheur du rap, Megan Thee Stallion en a également 5. DaBaby, 21 Savage et Rick Ross, eux, obtiennent quatre nominations.

Les deux catégories qui semblent les plus discutables et les plus importantes c'est sans aucun doute le BET HipHop Awards du meilleur album de l'année et celui du meilleur nouvel artiste. Les artistes nominés pour le BET Awards de l'album de l'année sont tout d'abord, Travis Scott et sa pépite "Astroworld". Travis qui fait partie des rares rappeurs américains à avoir son propre documentaire sur Netflix nommé "Look Mom I Can Fly" ("Regarde maman je peux voler" : référence très métaphorique avec son dernier album, "Astroworld"). Dans cette même liste : "Championships" de Meek Mill, Lizzo est là aussi avec "I Love You", DJ Khaled avec "Father Of Asahd" (un album qui porte le nom de son fils) et l'album de Tyler The Creator, "Igor".

Pour la catégorie révélation de l'année des BET Hip Hop Awards 2019, on retrouve le prodigue ! Lil Nas X, Roddy Ricch, YBN Cordae, DaBaby, Blueface et la nouvelle rappeuse "canonissime" Megan Thee Stallion.

Et pour le reste, voici quelques nominations notables :

Meilleure vidéo Hip Hop

21 Savage feat. J-Cole - A Lot

Cardi B - Money

City Girlz feat. Cardi B - Twerk

DaBaby - Suge

Meek Mill feat. Drake - Going Bad

Travis Scott feat. Drake - Sicko Mode

Meilleure collaboration, duo ou groupe

Cardi B feat. Bruno Mars - Please Me

21 Savage ft. J. Cole - A Lot

Dj Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend - Higher

Lil Baby ft. Gunna - Drip Too Hard

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - Old Town Road

Travis Scott ft. Drake - Sicko Mode