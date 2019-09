Kendrick Lamar, Schoolboy Q, Jay Rock, tout le label TDE est en studio

Reason, membre de la team TDE annonce que Kendrick Lamar, Schoolboy Q et Jay Rock vont se réunir en studio le mois prochain.

Reason, membre du groupe TDE a fait une annonce qui n'est pas passée inaperçue sur Twitter. Il a déclaré que toute l’équipe du label Top Dawg Entertainment allait se réunir.



Le label TDE est bien implanté dans le game. A Los Angeles, il compte 10 membres, et pas des moindres ! Si on vous dit Kendrick Lamar, Jay Rock, Lance Skiiiwalker, K Ab-Soul, SZA, Isaiah Rashad, ScHoolboy Q, SiR, Reason et Zacari… Vous comprenez le « pas des moindres » ?

Tout ce beau monde s’est donné rendez-vous le mois prochain en studio. Ils ont prévu de s'enfermer pendant pas mal de temps. Un mois, pour être précis. C’est Reason, membre de la team qui l’a annoncé sur twitter :

The whole gang in one studio for the next month???????? — REASON TDE (@reasonTDE) September 10, 2019

Vraie dinguerie. On ne connait pas les raisons de cette réunion. Projet ? Mise au point de rentrée ? Séminaire ? (ça va, on rigole…). On a hâte de le savoir. Vous imaginez s’ils se réunissaient autour d’un titre ? Le feu !

En tout cas, ce qui est certain c’est que le label TDE pèse. Quand en tête de liste tu as Kendrick Lamar, tu n’as vraiment plus rien à prouver. Sa seule concurrence est le label Dreamville porté par J. Cole. Mais sinon il trace sa route en détente.

Après les albums de ScHoolboy Q et Sir, on attend quand même l'arrivée du prochain bijou de Kendrick Lamar. Ca fait plusieurs moi qu'il n'a rien dit, rien annoncé, rien teasé. Tu fais quoi Kendrick ? On attend nous !

Hâte d’en savoir plus. Reason n’hésite pas à nous tenir au courant stp. On surveille ton twitter.