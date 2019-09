Aya Nakamura tease "Soldat" !

On le sait, Aya Nakamura est très forte niveau com, mais, ces derniers jours quelque chose se trame sur la toile, il se pourrait que le titre “Soldat” voit le jour très bientôt.

Cette année, "Soldat" figurait dans la liste des sorties les plus attendues par les internautes, on retrouve aussi dans cette liste les épisodes de Game of Throne ainsi que la date de l’octogone sans règle. Alors la saison de GOT est terminée, la date et le lieu de l’octogone sont données, maintenant il ne reste plus que le tube de la Nakamurance.