Post Malone et Mac Miller auraient dû enregistrer un album ensemble !

"Mac a été le premier à m'avoir tweeté. C'est tellement bizarre parce que je l'écoute depuis le début. Je me suis dit 'Ouais, génial. Ce mec est archi cool' Ensuite, être capable de le rencontrer et de devenir ami avec lui, c'était (invraisemblable), genre: "Je t’ai toujours admiré et là nous sommes assis à jouer au beer-pong".

"Nous allions faire un album", a confirmé Post. "On était assis là à jouer au beer-pong et on se disait: 'Faisons un putain d'album'. Ensuite, nous avons trouvé quelques noms, cette histoire est trop étrange. Un ou deux jours après sa mort, nous étions dans un Airbnb à Los Angeles et tout d’un coup, la télévision s'allume, et elle ne voulait pas s’arrêter. Nous avons fini par l’éteindre et elle s’est encore rallumée et je me suis dit: 'C'est étrange. Cela me donne des frissons'. Je ne sais pas. Quel incroyable, honnêtement, quel véritable être humain (ce Mac Miller)".