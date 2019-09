Booba : le teasing de Glaive annonce du sale !

Enfin, le nouveau clip de B2oBa arrive bientôt...

On ne parle plus que du Duc de Boulogne ! Après son gros clash il y a quelques jours avec le rappeur Kalash, ainsi que l'énième annulation de l'octogone contre son ennemi Kaaris, Booba nous a concocté un teasing de fou pour son nouveau titre "Glaive".

Les clash c'est bien beau et très attrayant mais ce qu'on kiffe avant tout chez Booba c'est ses bêtes de sons et l'arrivée de ses nouveaux projets ! On l'aime, on le deteste, peu importe, le Duc n'a plus rien à prouver. On parle même de son nouveau titre "Glaive" sur BFMTV... Mais pas pour les meilleures raisons qui existent. On s'en rappelle bien : il y a quelques semaines, Booba a échappé à la fusillade qui a éclaté lors du tournage de ce nouveau projet à Aulnay-Sous-Bois dans le 93.

En effet, à la fin du tournage, une dizaine de personnes sont arrivés et ont attaqué l'équipe de Booba : l'un de ses bons potes se serait pris quatre balles dans la jambe. Et selon B2oba, il va mieux.

Malgré cela, on est bon. On est même très bon ! Le clip est prêt... Et les récents évènements lui ont même inspiré un petit teasing disponible depuis hier (dimanche 8 septembre) sur son compte Instagram. Un teasing qui va vous mettre les frissons !

Une pépite cette bande annonce ! On entend les voix des journalistes qui parlent de cette sombre affaire de fusilade, on voit aussi son grand poto' Karim Benzema masqué en train de soulever des armes... La piraterie n'est jamais finie !

Alors notez ça dans vos agendas : le clip arrive fort le jeudi 12 septembre prochain à 18h.