Sony et Makea Production dénichent les nouveaux talents africains !

Sony Music et Makea Productions s'associent pour révéler les nouvelles stars d'Afrique.

Sony Music France et Makea Production font un partenariat qui va changer la dynamique de l’industrie musicale au niveau international.

On le sait tous, Sony est un label historique ! En effet, la maison de disque a produit les plus grands artistes du monde, de Beyoncé à Patrick Bruel, de Black M à Lil Nax X, le label est sur tous les fronts.

Le 16 juillet dernier, Sony Music a décidé de miser sur l’avenir : l’Afrique !

Un moment légendaire qui symbolise la signature du premier partenariat de l’histoire de la musique africaine pour détecter et développer les talents du continent à l’international. Avec cette nouvelle alliance, Makea Production permettra aux artistes de bénéficier de son expertise du marketing et de la production. Sony Music facilitera leur internationalisation grâce à son réseau.

La musique urbaine africaine connait actuellement un essor, portée par des artistes à la dimension internationale comme le nigérian Davido, le tanzanien Diamond Platiniumz, ou encore, le malien Sidiki Diabaté.

Malgré cette large exposition, la musique africaine tarde encore à s’exporter en dehors des frontières du continent et de sa diaspora. Le partenariat de Sony Music France et Makea Production a pour ambition de l’étendre et de la faire apprécier au-delà de la communauté comme valeur incontournable.

Parmi les artistes du label, on y retrouvera les étoiles montantes de la musique africaine comme Soul BRova, Nellio Star, mais aussi, Kingdom.

Sony Music France et Makea Production nous prouvent bien que la musique n’a pas de frontières…

Peinda.B.