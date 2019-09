Drake fait jouer l'album de Young Thug dans un grand restaurant !

Drake dîne sur le dernier album de Young Thug.

Lundi soir, Drake s'est présenté au restaurant Novikov et, au cours de son repas, il a demandé au personnel de jouer l'album "So Much Fun" de Young Thug.

Il a d’ailleurs partagé le moment dans sa story Instagram. "J’ai remplacé la musique par du @ thuggerthugger1 à Novikov, ce qui rend le restaurant tellement plus divertissant", a-t-il écrit.

Ce post de Drizzy arrive une semaine après que Thugger ait obtenu son premier album numéro 1 au Billboard 200, une manière de lui donner de la force.

Avec des phases percutantes et des feats de haut niveau notamment avec J. Cole et Travis Scott, le disque était destiné à être un des succès commercial le plus réussi de l’année.

Après avoir vendu l’équivalent 125 000 albums physiques depuis sa sortie le 16 août dernier, "So Much Fun" devient un incontournable et la place de Thug parmi l'élite du rap est devenu incontestable.

Thugger tentera de surfer sur l'élan de son nouvel album tout au long de l’année, effectivement, il commencera une tournée avec Machine Gun Kelly, YBN Nahmir et d'autres plus tard ce mois-ci.

Pour sa part, Drizzy, qui a effectué une tournée en Europe plus tôt cette année, est en mode album en ce moment. Après avoir été relativement silencieux en 2019, Champagne Papi a laissé entendre qu'il était en studio en train de concocter son prochain projet majeur. Espérons que nous aurons cela bientôt.

Et vous, si vous aviez le choix, quel album souhaiteriez-vous entendre au restaurant?

On vous laisse découvrir la story de Drake ci-dessous.