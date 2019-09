Alkpote et Bilal Hassani : bientôt un featuring ?

Personne ne l'aurait envisagé, et pourtant ! Le Serge Gainzbeur et le phénomène transgenre Bilal Hassani prépareraient un projet ensemble...

Oui, vous avez bien lu ! Le rappeur le plus hard du Rap Game, Alkpote serait en train de préparer un gros featuring avec... Bilal Hassani ! Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond sur cette planète ?

Surprise sur la Twittosphère ! L'insider Vince, @1899Vince, a partagé mardi dernier (le 3 septembre) une photo d'un tournage de clip avec celui qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019, Bilal Hassani et le rappeur Alkapote. Et là, on sait exactement ce que vous pensez. Comment une chose pareille a pu arriver ? Eh bien, c'est Alkapote himself qui aurait voulu faire ce duo insolite pour son prochain album. Extravageant et imprévisible dans l'âme, l'empereur du sale sait buzzer et faire parler de lui, en bien ou mal. Et connaissant l'année sulfureuse du phénomène Bilal Hassani, pourquoi pas le tenter finalement ?

Alkpote tourne actuellement un clip avec Bilal hassani ... pic.twitter.com/8EViEP2V7j — vince ???? (@1899Vince) September 3, 2019

Toute façon, Alkpote nous avait déjà habitué à des featuring abracadabrant. Rappelez-vous, en mai dernier, il avait sorti "Amour", un duo hyper chelou avec Philipe Katerine... La carrière même du rappeur de 38 ans est basé sur ce style inqualifiable et hyper créatif. Mais là, un projet avec l'idole des jeunes, Bilal Hassani et sa perruque violette ça peut vraiment être mémorable !

Pour l'instant, on s'enflamme pas trop puisque le projet est confirmé par aucun des deux protagonistes. Mais il y a quelques mois, celui qu'on appelle aussi Serge Gainzbeur avait fait une vidéo très louche en disant "Bilal, ça va mon Bilal ? Un bisou plein de vaseline sur toi !" En plus d'être gore, ça pourrait sous-entendre un projet en préparation... À vous de juger.