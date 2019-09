Rick Ross avoue sa dépendance au syrup !

"Cela mélangé avec les choses que je buvais, les autres drogues que je prenais et en plus de ne pas me reposer", un cocktail explosif qui a failli lui couter la vie.

"J'y suis allé, je ne sais pas combien de temps sans prendre le médicament pour me prouver que je suis plus fort que ces autres personnes pour lesquelles cette merde a été diagnostiquée", a-t-il déclaré à People.

En bonne santé et très discret, Ross n'utilise plus de codéine et suit un régime alimentaire strict qui inclut de manger ses légumes et de se reposer suffisamment. "Je pense que c'est un triomphe", a-t-il affirmé à propos de sa nouvelle vie.